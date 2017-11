Nun dürfen sie nicht mehr fliegen: Navy-Piloten zeichnen Himmels-Penis

In Washington hat ein aussergewöhnliches Naturphänomen für Erstaunen bei der Bevölkerung und Entrüstung in der US-Navy gesorgt: Einige ihrer Piloten zeichneten mittels Kondensstreifen ein Phallus-Symbol in die Luft.

01.10 Uhr , Aktualisiert 11.18 Uhr 3 Reax

