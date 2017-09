Nur der Stier bleibt cool: Kuhherde dreht an Unspunnen-Fest durch

Beinahe hätte das diesjährige Unspunnenfest im Berner Oberland ein dramatisches Ende genommen. Mehrere Kühe haben am Nachmittag für einen Schock-Moment gesorgt, als sie unkontrolliert durch die voll besetzte Arena stürmten.

Ein Mann, der die Kuhherde durch die Feierlichkeiten begleiten wollte, stürzte inmitten der Tiere, wurde aber zum Glück nicht überrannt. Einige weitere Darsteller mussten den rennenden Kühen ausweichen. Zudem wurde ein Depot von Alphörnern von der Herde überrannt.

Stier lässt Kuh-Show kalt

Die aufgebrachten Tiere hetzten etwa zwei Runden durch die Arena, wo vor einer Woche noch der Unspunnen-Schwinget stattgefunden hatte. Erst danach liessen sich die reich geschmückten Kühe schliesslich beruhigen und aus dem Stadion führen.

Einer liess sich auch durch die tumultartigen Szenen nicht aus der Ruhe bringen: Ein riesiger Stier stand mitten in der Herde der nervösen Kühe, wollte aber von der Aktion seiner Artgenossinnen nichts wissen. Der Stier hatte allein, an einem Halfter geführt, die Arena betreten. Alle Rinder zusammen hatten am Vormittag unter dem Titel «Alpabzug» das erste Sujet des Festumzugs gebildet.

Am Abend bestätigte das Organisationskomitee vor den Medien, dass niemand verletzt worden sei. Die Kühe seien wegen der Beschallung der Arena erschrocken. Dabei seien sie sich Schauspiel eigentlich gewohnt: Sie kommen jeweils als «Darsteller» an den Tellspielen in Interlaken zum Einsatz.

OK-Präsident Ueli Bettler sagte, der Bauer habe die erschrockenen Kühe bewusst laufen lassen. Die Situation sei nicht gefährlich gewesen. (cat/SDA)