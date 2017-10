Nur noch 8 Grad im Flachland, Schnee bis 1200 Meter: Jetzt fallen die Temperaturen in den Keller

Der heutige Donnerstag ist der perfekte Tag für einen Herbstspaziergang. Mit viel Sonne und Temperaturen bis zu 20 Grad können auch T-Shirt und Sonnenbrille wieder ausgepackt werden.

Erst gegen Abend folgt dann der Wetterumschwung: In der Nacht auf Freitag erreicht eine Kaltfront aus dem Norden die Schweiz. Mit stürmischen Westwinden in den Bergen kündigt sie sich bereits am Nachmittag an, wie Meteonews vorhersagt.

Starker Regen folgt dann am späteren Abend in fast allen Teilen der Schweiz. Während entlang der zentralen und östlichen Alpen bis zu 35 Liter Niederschlag pro Quadratmeter erwartet werden, soll das Tessin verschont bleiben.

Am Freitag sacken dann die Temperaturen in den Keller. Nur noch acht bis 13 Grad sind im Flachland zu erwarten, in den Alpen wird es noch deutlich kälter. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1200 Meter, ab 2000 Meter werden bis zu 35 Zentimeter Neuschnee erwartet. (hah)