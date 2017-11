O-Bike-Verbot wegen Ständer-Mangel: Luzern bremst Miet-Velos aus

Der Singapurer Velo-Verleihdienst O-Bike flutet mit seinen gelben Fahrrädern die Welt. In 13 Ländern und über 50 Städten kann man schonn per App die Velos mieten. Auch in der Schweiz ist das Unternehmen angekommen. Seit Juli stehen die Fahrräder in Zürich. Basel, Genf und Bern sollen folgen.

Die gelbe Flut wird aber jetzt in der Innerschweiz ausgebremst.

«Knappes Angebot an Veloabstellplätzen»

Der Stadtrat Luzern erachtet den «stationslosen Veloverleih als gesteigerten Gemeingebrauch» und damit als bewilligungspflichtig. Angesichts des «knappen Angebots an Veloabstellplätzen und der sehr hohen Nutzungsintensität des öffentlichen Raumes in der Innenstadt» werde diese Bewilligung nicht erteilt, zitiert «20 Minuten» den Stadtrat.

Auch Zürich hatte das gleiche Problem. Zürcher Veloständer waren verstopft mit den grau-orangenen Velos, Beschwerden häuften sich. Die Stadt Zürich schritt ein. «Wir haben mit den Verantwortlichen vereinbart, dass die Bikes in grösseren Abstellanlagen höchstens zehn Prozent der Plätze belegen sollten», sagte ein Sprecher der Stadt Zürich damals gegenüber BLICK. (grv)