Oben ohne in die Alpen: Jetzt kommt das Cabrio-Postauto

Wer denkt, dass eine erfrischendes Cabrio-Ausfahrt nur etwas für Besserverdienende ist, der liegt falsch. Seit heute ist im Bündnerland ein Postauto-Cabrio unterwegs. Das acht Meter lange Gefährt – ein Mercedes Sprinter – mit ausfahrbarem Verdeck bietet 20 Personen Platz und ist wie ein Reisecar ausgestattet. Es gibt sogar einen Kühlschrank für den Proviant.

Das fabrikneue Cabrio wurde heute in Chur den Medien vorgestellt. Postauto Schweiz ist für das Frischluft-Projekt eine Partnerschaft mit den Schweizer Wanderwegen eingegangen. Denn beim Stichwort Wandern, so die Firma, denken die meisten sowieso ans Postauto.

Vorerst bleibt es bei dem einen Cabriolet. Der Kanton Graubünden prüft aber, ob er in den nächsten Jahren weitere verdecklose Postautos auch im Linienverkehr einsetzen will. Das Cabrio wird vor allem für Extrafahrten in Graubünden unterwegs sein. Laut einer Medienmitteilung kann es aber auch in anderen Regionen für Gruppenfahrten gebucht werden.

Mit dem neuen Cabrio lässt Postauto eine lange Tradition aufleben. Schon 1919 war ein Saurer-Postauto unterwegs, dessen Verdeck man öffnen konnte. Es fuhr Ausflügler über den Simplon. Bis 1976 standen Postauto-Cabrios im Einsatz. Danach stellte man die luftigen Fahrten für über 40 Jahre ein.