Oberrohrdorf AG zittert vor dem Katzen-Köpfer: «Wir haben keine ruhige Minute mehr!»

In Oberrohrdorf AG geht die Angst um. Ein Unbekannter hat in der Nacht auf letzten Freitag Katze Runa (†3) von Jordana Rebmann (59) geköpft – und sie ihrer Familie in den Vorgarten gelegt (BLICK berichtete).

«Was? Das habe ich nicht gewusst», sagt die dreifache Büsibesitzerin Daniela Bloch (54), die im gleichen Quartier wohnt. Sofort holt sie Katze Minusch (3) zurück, die an der Haustür kurz Fersengeld gab.

Hoffen, dass Büsi zurückkehren

Jetzt mache es ihr Angst, wenn sie so etwas höre. Denn: Ihre Katze Bonito (2½) sei kürzlich verstört heimgekommen. «So war sie noch nie», sagt die Hausfrau. «Ich hoffe, dass Bonito nicht dem Unbekannten begegnet ist!» Da ihre Büsi keine Hauskatzen seien, könne sie sie keinesfalls nicht mehr rauslassen. «Ich kann nur hoffen, dass sie immer zurückkehren.»

Das hofft im Quartier auch das Rentnerpaar Margrit Wasser (81) und Arthur Ulrich (87). Ihr Ronny (12) habe sich eben längst daran gewöhnt, durchs Katzentürli zu gehen. «Wir können ihn nicht drin behalten», so Margrit Wasser. Ihr Lebenspartner ergänzt: «Wir haben jetzt keine ruhige Minute mehr! Denn Ronny war schon mal vier Tage nicht heimgekehrt. Er kam dann wieder.» Er sei zum Glück nicht zutraulich.

Zutrauliche Katzen in Gefahr?

Das getötete Büsi war zutraulich. Hatte der Unbekannte deshalb leichtes Spiel? Oder wurde Runa doch von einem Tier gebissen? Das glaubt Jordana Rebmann nicht. Der Tierarzt habe gesagt, dass er «so etwas noch nie gesehen» habe. Deshalb hat sie Anzeige gegen unbekannt erstattet. Und die Polizei hatte gesagt, dass es um «eine Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz» gehe.

«Zum Glück bleibt unsere Katze immer in der Nähe unseres Hauses», sagt Monika Diebold (49). Dann ruft sie nach Mia (9). Als diese nicht sofort kommt, wird Diebold nervös. «Das macht mir jetzt etwas Angst», so die Kinderkrankenschwester. Doch dann taucht Mia auf und das Katzenmami ist erleichtert. Aber die Angst bleibt: «Es ist erschreckend, was hier im Quartier passiert ist. Man sollte ein Tier doch noch rauslassen können!»

Gemeindeammann ist schockiert

Auch Gemeindeammann Kurt Scherer (66) ist betroffen über die Katzentötung vom Freitag: «Ich war schockiert, als ich davon hörte. So etwas hat es bei uns noch nie gegeben.»

Vielleicht doch, wie BLICK-Recherchen zeigen. Denn Philomena Füglistaler (28), die seit Oktober nicht mehr im Dorf wohnt, hatte gar vier Büsi verloren: Max (1½) 2014, Degerli (2) 2015 sowie Loris (1) und Charly (1) 2017. «Sie kamen einfach nicht mehr heim», so Füglistaler. Wären die Büsi angefahren oder von einem Tier getötet worden, hätte man ihre Kadaver gefunden. Auch an Diebstahl glaubt sie nicht. «Büsi kriegt man ja legal.»

Erschreckend: Philomena Füglistaler wohnte ganz in der Nähe von Jordana Rebmann, die Runa verlor.