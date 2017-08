oBike-Flut auch in St. Gallen: Diese Singapur-Velos haben Polizeischutz!

Der Velo-Verleih oBike will die Schweiz erobern. Nach Zürich möchte das Start-up aus Singapur seinen Service in weiteren Städten anbieten (BLICK berichtete). Diese Woche sollten die Velos in Luzern verteilt werden.

Daraus wird vorerst nichts. «Der Launch verzögert sich», sagt eine Sprecherin von oBike. Man sei zuversichtlich, den Velo-Verleih bald auch in Luzern anbieten zu können.

Mit anderen Städten ist das Start-up im Gespräch. Mit St. Gallen etwa? Dort hat ein BLICK-Leser Hunderte oBikes auf einem Vorplatz entdeckt. Auffällig: An den Velos hängt ein Absperrband der Polizei.

Viele Beschwerden

oBike ist umstritten. Die Drahtesel werden in öffentlichen Veloständern abgestellt. Via App können sie entsperrt und genutzt werden. In Zürich gab es darum viele Beschwerden, Uster ZH hat gar 20 Velos konfisziert.

Anders in St. Gallen: «Die Velos wurden weder beschlagnahmt, noch sichergestellt», sagt Polizei-Sprecher Roman Kohler. Grund für das rote Band: Der Verantwortliche für die Velos hat jemanden der Polizei gemeldet, der ein Bike mitnehmen wollte. «Auf Bitte des Inhabers haben wir an den Velos ein Absperrband angebracht.»

Was machen die Drahtesel in St. Gallen, wenn man sie nicht mitnehmen darf? Sie werden für Lancierungen zwischengelagert, heisst es bei oBike. «Derzeit gibt es keine Pläne, die Velos in St. Gallen zu verteilen.»