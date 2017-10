Obwohl er Frauen belästigt hat: Gossauer Stadtpräsi-Kandidat will trotzdem antreten

Der politisch unbekannte Max Brunner, ein pensionierter Landwirt, kandidiert für das Gossauer Stadtpräsidium. Doch abseits der Politik ist der 64-Jährige kein unbeschriebenes Blatt. Laut «St. Galler Tagblatt» hat er wiederholt Frauen belästigt. Eine entsprechende Anzeige wegen verbaler sexueller Belästigung wurde eingereicht. In diversen Gossauer Restaurants hat Brunner zudem Hausverbot.

Brunner hat im Sommer als Erster seine Kandidatur bei der Stadtkanzlei eingereicht. Neben ihm gehen auch Daniel Lehmann (CVP), Wolfgang Giella (parteilos) und Bruno Egli (parteilos) für das Stadtpräsidium ins Rennen.

Brunner sei «primitiv, ekelhaft und frech»

Brunner soll laut mehreren Quellen eine Angestellte im Bahnhofrestaurant Friends angemacht haben. Die Frau selber bezeichnet Brunner im «St. Galler Tagblatt» als «primitiv, ekelhaft und frech». Jedoch war es nicht das erste Mal, dass Brunner Frauen gegenüber ausfällig wurde. Hinter vorgehaltener Hand wird von mindestens einer weiteren Anzeige gesprochen, die gegen ihn erstattet worden sei.

An der Gewerbeschau G17 im September wurde Brunner von der Polizei festgenommen. Laut der Kantonspolizei wurde eine Wegweisung gegen ihn ausgesprochen, an die sich Brunner nicht gehalten hatte.

Nach Festnahme in die Psychiatrie gesteckt

Momentan sitzt Max Brunner zwecks «fürsorgerischer Unterbringung» in der Psychiatrie in Wil: «Es geht mir bestens», sagt er zum «St. Galler Tagblatt». Die Einlieferung in die Klinik habe gezeigt, dass er kerngesund sei. In wenigen Tagen dürfe er wieder nach Hause und werde dann seinen Wahlkampf weiterführen: «Ich meine es ernst mit meiner Kandidatur.» Über die Vorwürfe will er nicht sprechen, sagt aber, seitens der Polizei seien Fehler gemacht worden, die Sache sei jetzt vom Tisch. (boo)