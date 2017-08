Obwohl Krawallmacher wie R. G.* (29) oft aus gut situierten Kreisen kommen: Jetzt betteln G-20-Chaoten um Spenden

Viele Chaoten und Krawallmacher kommen aus privilegierten Verhältnissen. Das sagt Szenekenner Adrian Oertli (37), der selbst einst Teil der gewaltbereiten linken Szene war. Auch dem Schweizer, der nach den Krawallen rund um den G-20-Gipfel von Hamburg verhaftet wurde, sieht man seine Gewaltbereitschaft nicht an. R. G.* (29) ist Zürcher Szene-Beizer, posiert auf Instagram im schicken Anzug.

Trotzdem haben nun einige Gesinnungsgenossen eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Um den in Hamburg in U-Haft sitzenden Schweizer und andere gewaltbereite Demonstrationsteilnehmer finanziell zu unterstützen.

«Nach wie vor sitzen Dutzende Aktivist*innen im Knast, Hunderte müssen mit Strafverfahren rechnen», heisst es auf der Internetseite «Rote Hilfe Schweiz». Deshalb seien weiterhin Spenden notwendig.

Autonome Kaffeefahrt in Hamburg

Am Sonntag soll es in Hamburg zu einer Art autonomer Kaffeefahrt kommen. In einem einschlägigen Blog wird zu einer Kundgebung bei der Justizvollzugsanstalt Billwerder aufgerufen. «Es gibt Kaffee und Kuchen, Open Mic, gute Musik und noch bessere Wortbeiträge», heisst es.

R. G. soll bei einer Demonstration am Rande des G-20-Gipfels Flaschen auf Polizisten geworfen und einen Passanten mit der Faust niedergestreckt haben (BLICK berichtete). Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu zehn Jahre Gefängnis. (noo)