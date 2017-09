Was kostet DAB+-Nachrüsten?

Hier gehen die Hersteller unterschiedliche Wege. Toyota bietet für 400.- Fr. eine Nachrüstung an, Bei VW je nach Modell zwischen 370.- und 1400 Fr., Mercedes je nach Modell ab ca. 1000 Fr.. BMW hat keine Nachrüstlösung im Programm. Nachrüster bieten DAB+-Radios (ab 200 Fr.) oder DAB+-Tuner (150.- Fr.) an. Inklusive Einbau kommen schnell über 500 Fr. zusammen. Ob die auch in der gewünschten Qualität funktionieren bleibt abzuwarten.