Die Sicherheit an Grossanlässen zu gewährleisten, ist eine enorme Herausforderung. Das Verteidigungsdepartement (VBS) liess deswegen vorausschauend evaluieren, ob die Schweiz in der Lage wäre, Olympische Winterspiele 2026 zu schützen. Das Fazit der Machbarkeitsstudie stimmt nicht zuversichtlich: Sion 2026 würde die Schweiz sicherheitstechnisch an die Grenzen ihrer Möglichkeiten bringen, berichtet der «Bund». Bereits eine «relevante Verschärfung» der Bedrohungslage hätte weitreichende Auswirkungen.

2500 Leute müssten täglich im Einsatz stehen

Durchschnittlich müssten 2500 Sicherheitskräfte pro Tag im Einsatz stehen. Die Austragungskantone Wallis, Waadt, Bern, Freiburg und Graubünden könnten ein solches Aufgebot alleine nicht stemmen. Sämtliche Kantone und die Armee müssten Personal für Olympia abbeordern – aber selbst dann reiche es laut Studienautoren nicht. Eine Unterstützung ausländischer Polizeikräfte wäre deshalb «sehr erwünscht».

Es gebe zwei Gründe für den Einsatz ausländischer Polizeikräfte. Zentrales Problem ist die Länge des Einsatzes. 18 Tage würden die Spiele dauern – plus Vorbereitungszeit und den anschliessenden Paralympics rechnen die Studienautoren mit einer Einsatzzeit von rund 60 Tagen.

Erschwerend komme dazu, dass vor den Spielen auch noch das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos GR stattfindet – ebenfalls eine grosse Herausforderung in Sachen Sicherheit. Zahlreiche Sicherheitskräfte würden während Monaten im Dauereinsatz stehen.

Alle Kantone an den Kosten beteiligt

Die Sicherheitskosten beliefen sich auf rund 300 Millionen Franken, bezahlt von Bund und Kantonen. Klar sei, dass alle Kantone – also auch Nichtaustragungskantone – sich an den Kosten beteiligen müssten. Je nach deren Höhe bräuchte es eine Genehmigung von Kantonsregierungen oder Parlamenten. Sicher ist: Angesichts des Spardrucks in vielen Kantonen wird die Olympiaskepsis wachsen. (duc)