Online-Shops starteten mit Pannen in Rabatt-Schlacht: «Black Friday»-Ansturm legt Digitec.ch und Co. lahm

Jetzt sieht man, wer sich auf den Black-Friday-Ansturm vorbereitet hat – und wer nicht. Nicht nur, dass diverse Webshops äusserst langsam ihre Seiten laden. Bei einzelnen Shops und Portalen geht zeitweise gar nichts mehr.

Beispiel Digitec.ch und das Online-Warenhaus Galaxus: Deren Websites legte der Ansturm regelrecht lahm. «Kurz nach Mitternacht schnellte die Anzahl der Zugriffe dermassen stark in die Höhe, dass unsere Shops nur schwer zugänglich waren», bestätigt Digitec/Galaxus-Sprecher Alex Hämmerli dem BLICK. «Der Ansturm war von Mitternacht bis ca. 1.45 Uhr dermassen gross, dass sowohl Digitec als auch Galaxus überlastet waren.»

Zwischendurch konnten Kunden immer wieder zugreifen, «oft reichte es aber nicht bis zum Checkout», sagt Hämmerli weiter. Seit 2 Uhr nachts sei der Zugriff aber uneingeschränkt möglich.

Allerdings: Auch am Morgen war Digitec/Galaxus zeitweise down. Die beiden Webshops sind nicht die Einzigen.

Unter der Morgenwelle der Black-Friday-Fans leidet die Heimelektronik-Tochter von Coop: Interdiscount.ch ist immer wieder nicht erreichbar, melden Blick.ch-User. «Es tut uns Leid, das System ist momentan überlastet», heisst es auf der Website.

Viele Online-Shops schalteten ab heute 0 Uhr spezielle Black-Friday-Angebote auf. Und Läden dehnen sogar ihre Öffnungszeiten aus. Das Shopping Tivoli in Spreitenbach AG schliesst statt um 20 Uhr erst um 21 Uhr.

Die Shopping-Arena in St. Gallen bietet Nightshopping bis 22 Uhr an, ebenso der Letzipark Zürich. Das Seedamm-Center Pfäffikon SZ wirbt mit einer Black-Friday-Einkaufsnacht bis 23 Uhr – shoppen, bis einem schwarz vor Augen wird.

