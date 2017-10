Opfer besser schützen: Sommaruga will Stalker in elektronische Fussfesseln legen

Zudem will Sommaruga die Opfer entlasten: Diese sollen nicht mehr die ganze Verantwortung des Entscheides über eine Sistierung und Einstellung eines Strafverfahrens tragen müssen. In zwei gleichentags verabschiedeten Berichten bestärkt der Bundesrat zudem die Kantone in ihren Bestrebungen, häusliche Gewalt und Stalking mit einem Bedrohungsmanagement zu bekämpfen.

Der Bundesrat hat am Mittwoch Änderungen im Zivil- und Strafrecht zuhanden des Parlaments verabschiedet. Nach Kritik in der Vernehmlassung hat er die Vorlage in mehreren Punkten angepasst.

Heute können Gerichte bei Drohungen oder Stalking ein Rayon- oder Kontaktverbot verhängen. Künftig sollen sie anordnen können, dass der Stalker eine elektronische Fussfessel oder ein elektronisches Armband trägt.

Damit kann aufgezeichnet werden, wo er sich aufhält. Das soll den Stalker oder die Stalkerin dazu bringen, sich an das Verbot zu halten. Hält er oder sie sich nicht daran, können die Aufzeichnungen in einem Verfahren als Beweis verwendet werden.

Nachträgliche Überwachung billiger und weniger sicher

Im Vernehmlassungsentwurf schlug der Bundesrat eine laufende Überwachung in Echtzeit vor. Davon sieht er nun ab: Die Daten sollen nur nachträglich ausgewertet werden. Er trage damit den geäusserten Bedenken Rechnung, schreibt der Bundesrat in seiner Botschaft ans Parlament. Für die gewählte Lösung würden erheblich weniger personelle und finanzielle Ressourcen benötigt.

Der Preis dafür sei, dass ein Täter, der sich einer gerichtlichen Anordnung widersetzen wolle, nicht daran gehindert werden könne, räumt der Bundesrat ein. Die Behörden können also nicht intervenieren, um das Opfer zu schützen. Der Bundesrat zeigt sich aber überzeugt, dass auch mit der nachträglichen Auswertung der Opferschutz massgeblich gestärkt wird.

Weiter hat der Bundesrat nach der Vernehmlassung die Dauer der Massnahme verkürzt: Eine elektronische Fussfessel soll für eine Dauer von höchstens jeweils sechs statt zwölf Monaten angeordnet werden können. Die Massnahme kann danach verlängert werden.

Die Prozesskosten sollen gestrichen werden

Weiter soll im Gesetz verankert werden, dass die aufgezeichneten Daten spätestens zwölf Monate nach Abschluss der Massnahme gelöscht werden müssen. Eine elektronische Überwachung würde nur auf Antrag des Opfers angeordnet. Für dieses ist die Massnahme mit keinen Kosten verbunden.

Der Bundesrat will auch die prozessualen Hürden im Zivilrecht senken. Dem Opfer sollen keine Gerichtskosten mehr auferlegt werden, wenn es das Gericht wegen Gewalt, Drohungen oder Stalking anruft.

Weiter soll das Gericht seinen Entscheid künftig allen zuständigen Stellen mitteilen, soweit dies zu deren Aufgabenerfüllung oder zum Schutz des Opfers notwendig erscheint. Auch die Bestimmungen dazu hat der Bundesrat nach der Vernehmlassung angepasst.

Opfer häufig unter Druck gesetzt

Im Strafrecht will der Bundesrat Opfer häuslicher Gewalt entlasten: Künftig soll es nicht mehr allein von der Willensäusserung des Opfers abhängen, ob das Strafverfahren fortgeführt wird oder nicht. Vielmehr sollen die Strafbehörden für den Entscheid verantwortlich sein.

Damit will der Bundesrat der Tatsache Rechnung tragen, dass viele Opfer von den Tätern unter Druck gesetzt werden. Verfahren sollen nur noch dann sistiert werden können, wenn das zu einer Stabilisierung oder Verbesserung der Situation des Opfers beiträgt.

Die Vernehmlassungsvorlage enthielt einen beispielhaften Katalog von Kriterien, die in die Interessenabwägung einfliessen sollten. Weil dieser auf Kritik stiess, hat der Bundesrat nun darauf verzichtet.

Häusliche Gewalt und Stalking sind laut Sommaruga nach wie vor grosse gesellschaftliche Probleme: Allein 2016 wurden 17'685 Straftaten im häuslichen Bereich polizeilich registriert, 2 Prozent mehr als 2015 und 13 Prozent mehr als 2014. 19 Menschen – darunter 18 Frauen – starben 2016 an den Folgen häuslicher Gewalt. Dazu kommen 52 versuchte Tötungen. (SDA)