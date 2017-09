Schiffe, die Güter von einem US-Hafen zum nächsten transportieren wollen, müssen in den USA produziert worden sein, unter US-Flagge fahren, sich in US-Besitz befinden, ihre Besatzung muss aus US-Bürgern oder permanent in den USA wohnhaften Personen bestehen. So will es der Jones Act von 1920.

Für die Karibik-Insel Puerto Rico – ein Aussengebiet der USA – hat dies zur Folge, dass aus den USA importierte Produkte im Vergleich zu anderen Importen unverhältnismässig teuer sind. Nach «Maria» erweist sich das Regelwerk als besonders katastrophal, weil dadurch die Nothilfe aus den USA unnötig verteuert wird.

US-Präsident Donald Trump tut sich trotzdem schwer damit, den Jones Act zu suspendieren. «Ich überlege es mir», sagte er. Viele Leute, die im Schiffstransport tätig sind, seien jedoch dagegen. (noo)