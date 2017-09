Osama Bin Ladens Porno-Sammlung für immer geheim

Osama Bin Laden hatte ein Problem mit dem Westen, nicht aber mit dessen Sexfilmen. Als der Al-Kaida-Anführer vor sechs Jahren im pakistanischen Abbottabad getötet wurde, stellte man angeblich unter anderem auch seine persönliche Porno-Sammlung sicher. Diese soll über tausend Filme beinhalten. Gemäss dem «Independent» soll es sich um Hardcore-Material handeln. Die «New York Post» bezeichnet die Sammlung als «riesengross». CIA-Direktor Mike Pompeo hat nun in einem Interview mit dem Fernsehsender Fox News angekündigt, man wolle mehrere geheime Dokumente des getöteten Al-Kaida-Chefs in einigen Wochen publik machen. Aber: «Die Pornografie ist urheberrechtlich geschützt. Alles andere werden wir in den nächsten Wochen veröffentlichen», so Pompeo. Somit bleiben die Details zu den Filmen für immer geheim.