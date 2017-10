Paar nach fünf Jahren aus den Fängen der Taliban befreit: US-Geisel brachte in Gefangenschaft drei Kinder zur Welt

Völlig unbekümmert reisten die schwangere US-Amerikanerin Caitlan Coleman und und ihr kanadischer Mann Joshua Boyle im Oktober 2012 durch Afghanistan – und das trotz angespannter Lage vor Ort und vieler Warnungen.

Es kam, wie es kommen musste: Mitglieder des Terror-Netzwerks Haqqani, eine Splittergruppe der Taliban, kidnappten die beiden nahe der Hauptstadt Kabul in der Wardak-Provinz.

Die US-Regierung hatte lange Zeit versucht, das Paar freizubekommen. Offenbar aber hatten die Beiden die Zeit in Gefangenschaft gut überlebt. Pakistanische Medien berichten am Donnerstag über die Freilassung von Coleman und Boyle – und ihrer mittlerweile drei Kinder! Die Frau hatte in den letzten fünf Jahren zwei Jungen und ein Mädchen geboren.

US-Geheimdienste sollen nur ein paar Tagen zuvor darüber informiert worden sein. Die Familie wurde von der pakistanischen Armee in Empfang genommen.

Familie will nicht in die USA zurück

Die Familie weilt derweil an einem sicheren Ort. Gemäss der Zeitung «Express Tribune» sollten die Fünf in einem US-Militärflieger nach Amerika ausgeflogen werden. Boyle jedoch hätte sich zunächst geweigert. Er befürchtet dort Repressionen gegen ihn. So ist er kein unbeschriebenes Blatt, wie die Zeitung weiter schreibt. Der Kanadier war zuvor mit der Schwester eines Al-Kaida-Kämpfer verheiratet, der derzeit auf Guantanamo einsitzt.

Boyle, Coleman und die Kinder wollen nun selbstständig in den Westen zurückfliegen und zwar nach Kanada. (nbb)