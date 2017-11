Passagiere tanzen, singen und feiern: So schön kann eine Flugverspätung in Toronto sein

Ein verspäteter Flug ist normalerweise nichts Erfreuliches. Eine Gruppe von Flugpassagieren am Flughafen in Toronto (Kanada) nutzte jedoch am Montag die Gelegenheit, um spontan eine Party zu schmeissen, wie «CNN» berichtet.

Die Geschäftsfrau Michelle Sacrey Philpott erzählte gegenüber dem Fernsehsender, dass sie zurück nach Neufundland fliegen wollte. Ihr Flieger war jedoch verspätet und sie bereitete sich darauf vor, in der Abflugshalle zu warten.

Jubel wegen Verspätungs-Verlängerung

Dort angekommen glaubte sie ihren Augen nicht: Statt auf müde Gesichter, traf sie dort auf unzählige glückliche, singende Passagiere. Darunter die beiden Musiker Sean Sullivan und Sheldon Thornhill. Der eine spielte Gitarre, der andere ein Akkordeon.

Die Freude war nicht gross, als die WestJet Airline mitteilte, dass man nun doch abfliegen konnte. Die Musiker fingen an, ihre Instrumente wegzuräumen, als die Lautsprecher eine weitere Verspätung von 30 Minuten ankündigten.

«Alle jubelten! Wir holten die Instrumente wieder heraus und begannen weiter zu singen und zu tanzen», sagt Philpott. Sie begründet die Szene mit der Kultur der kanadischen Inselbewohner: «Wir Neufundländer lieben es zu singen und zu tanzen. Es ist so ein groser Teil unserer Kultur.» (pma)