Nicht einmal die Cops konnten sie trennen: Pärchen nach Golf-Sex verhaftet

Letzten Sonntagabend auf dem Tega Cay Golf Club in South Carolina ging es heiss her. Und zwar am 8. Loch. Denn hier trieb es Dakota P. (19) mit ihrem Freund Kiernan H. (24) dreist auf dem Fairway. Aber nicht ohne Zuschauer.

Anwohner der Golfanlage beobachteten das Liebesspiel und riefen die Polizei. Doch auch nachdem die Beamten das Duo direkt aufforderte sich anzuziehen, ging das Treiben weiter, wie die US-Zeitung «Miami Herald» schreibt. Die Folge: Das Pärchen wurde festgenommen. (jmh)