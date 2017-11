Perfide Betrugsmasche: E-Mail-Erpresser droht Mann (54) mit Auftragsmord

Ein unbekannter Absender hat am Mittwoch einem 54-jähriger Mann via E-Mail gedroht, den Mann und dessen Familie zu töten. Laut der Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt sei die E-Mail in fehlerhaftem Deutsch verfasst worden.

Der Absender schreibt, dass er den Mordauftrag an dem 54-Jährigen und seiner Familie aus deren näherem Umfeld bekommen habe. Laut dem Unbekannten sei die einzige Möglichkeit ein Blutbad abzuwenden, wenn der Empfänger innert der nächsten 24 Stunden insgesamt 8000 Euro – umgerechnet 9331 Franken – überweisen würde.

Absender sorgen für Angst und Schrecken

Fürs Erste soll der 54-Jährige eine Anzahlung von 3000 Euro – umgerechnet 3500 Franken – tätigen. Die übrigen 5000 Euro – umgerechnet 5831 Franken – sollen bei einem persönlichen Treffen übergeben werden. Dann würde der 54-Jährige auch eine entsprechende Videoaufnahme bekommen, auf der die Person zu sehen ist, die den Auftragsmord erteilt hat.

Würde die Polizei auf irgendeine Art und Weise involviert, müsse der Mann (54) und seine Familie mit dem Leben bezahlen. Die zuständige Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass noch weitere Personen eine solche E-Mail bekommen haben. Diese Art der Betrugsmasche ist bereits aus andern Ländern bekannt. Mit perfiden Drohungen sollen die Empfänger des Schreibens erpresst und in Angst und Schrecken versetzt werden.