23 Pferde starben beim Brand in Avenches VD qualvoll: Feuerwehrmann soll Brandstifter sein

AVENCHES VD - An sieben Orten brannte es vor einer Woche in der Region Vully VD. Beim Nationalgestüt in Avenches verendeten 23 Pferde qualvoll in ihren Ställen. Ein Feuerwehrmann prahlte danach mit seinem Einsatz in einer Zeitung. Nun ist er in Haft.

