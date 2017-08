Plus 45 Prozent in Zürich: Massiv mehr Kids im Kindergarten

Die Zahl der Kindergärtlerinnen und Kindergärtler hat in Zürich seit 2007 merklich zugenommen. Das berichtet Radio «Energy» und beruft sich auf Zahlen der Stadt Zürich. 7000 Kinder besuchen seit heute die Kindergärten in der Stadt, so viele wie zuletzt vor 47 Jahren.

Innerhalb der vergangenen zehn Jahre ist die Zahl der Kindergärtler um 45 Prozent gestiegen. Im ganzen Kanton Zürich hat die Zahl der Kindergärtler um knapp 30 Prozent zugenommen.

24 Prozent mehr Kindergärtler im Aargau

Ähnlich sieht es im Kanton Aargau aus. Dort gibt es im Vergleich zum Jahr 2007

24 Prozent mehr Kindergärtlerinnen und Kindergärtler. Simone Strub-Lacher vom Departement für Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau sieht dafür hauptsächlich zwei Gründe: die Einführung des zweijährigen Kindergartenobligatoriums sowie die Vorverschiebung des Eintrittsalters von fünf auf vier Jahre. «Tendenziell müssten durch diese zwei Neuerungen aktuell mehr Kinder den Kindergarten besuchen als früher», sagt Strub dem BLICK.

Mehr Kinder auch in St. Gallen und im Thurgau

Den Aufwärtstrend bestätigen auch die Kantone Thurgau und St. Gallen. Im Thurgau besuchen dieses Jahr 5601 Kinder den Kindergarten – 17 Prozent mehr als 2007, wie Kurt Mästinger vom Thurgauer Amt für Volksschule sagt. Und in St. Gallen beträgt die Zunahme im gleichen Zeitraum ebenfalls 6,4 Prozent, dort besuchen aktuell 10'153 Kinder den Kindergarten. (fr)