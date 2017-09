Polit-Talk zur Rentenreform: Cannabis für die AHV?

Es ging hoch her im BLICK-Newsroom. Die Spitzen der Jungparteien stritten im Polit-Talk um die Altersvorsorge 2020, die am 24. September an die Urne kommt.

Und sie hatten durchaus unkonventionelle Ideen, wie sich die Rente in Zukunft sichern liesse – etwa mit der Legalisierung und Besteuerung von Cannabis zugunsten der AHV. Die Idee der Jungen GLP stiess bei anderen Jungpolitikern auf offene Ohren.

BLICK veranstaltete das Podium in Kooperation mit Easyvote, der Plattform, die junge Erwachsene von Politik begeistern will. Easyvote soll Junge motivieren, sich mehr zu engagieren. Der nächste Polit-Talk findet am 9. November statt. (sf)