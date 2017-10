Polizei stellt Grossaufgebot zu Halloween: Heute werden Eier beschlagnahmt

Die Nacht vom 31. Oktober wird wieder ein Fest – vor allem für Kinder, die in Hexen-, Zombie- oder Geisterkostümen um die Häuser ziehen und sich mit Süssigkeiten die Bäuche vollstopfen. Für alle anderen ist Halloween eher ein Gräuel. Das liegt an den Jugendlichen, die den Brauch aus den USA und Irland vor allem für eines nutzen: Vandalismus.

Dazu kommen Halloween-Trends, die Schlagzeilen machen. Wie im Jahr 2016 beispielsweise die Horror-Clowns. Sie sorgten für Polizeieinsätze, weil sie Kinder erschreckten oder in einigen Fällen im Ausland gar Passanten verletzten.

Polizisten wollen Eier einziehen

Doch dieses Jahr ist es ein alter Klassiker, der der Polizei Sorgen bereitet: Das beliebte Halloween-Wurfgeschoss, das schon in den vergangenen Jahren so manche Hausfassade oder Auto beschmutzte – das Ei.

Um Sachschäden zu verhindern, sollen dieses Jahr auch Eier eingezogen werden. «Wenn Kinder unterwegs sind, die eine grössere Menge an Eiern mit sich haben, werden wir diese vorläufig sicherstellen», sagt Stefan Oberlin, Sprecher der Kantonspolizei Zürich, zu Radio Energy. Am nächsten Tag könnten die Kinder die Eier dann wieder abholen.

Kein Verkaufsverbot bei Coop

Auch die Kantonspolizei St. Gallen ergriff in einer Mitteilung Massnahmen gegen die beliebten Geschosse. Sie fordern Geschäfte auf, keine grossen Mengen an Eiern und Rasierschaum an Jugendliche zu verkaufen: Einige Ostschweizer Filialen des Grossverteilers Coop haben entsprechende Anweisungen erhalten. «Wir haben das Schreiben der Polizei zur Kenntnis genommen – ein generelles Verkaufsverbot haben wir aber nicht eingerichtet», sagt Andrea Bergmann, Sprecherin von Coop.

Doch neben Sachschäden stellen auch Gewalt und Alkohol-Missbrauch an Halloween ein Problem dar. Aus diesem Grund werden in den grösseren Schweizer Städten heute Nacht mehr Polizisten auf den Strassen unterwegs sein. Trotzdem hofft die Polizei auf ein friedliches Halloween. «Die Hoffnung stirbt zuletzt, vielleicht geht es dieses Jahr gesitteter zu als in den Vorjahren», so Judith Hödl, Sprecherin der Stadtpolizei Zürich.

Es bleibt ein frommer Wunsch: In den vergangenen Jahren hatten die Polizeikorps pro Halloween-Nacht bis zu 40 Meldungen wegen gesprengter Briefkästen, brennender Abfallkübel und verschmierter Fassaden.