Polizei stoppt Raser bei Rapperswil BE: Mit Tempo 209 über die Autobahn

Polizei stoppt Raser bei Rapperswil BEMit Tempo 209 über die Autobahn

Auf der Autobahn A6 bei Rapperswil BE hat die Berner Kantonspolizei am Samstag ein Auto mit Tempo 209 geblitzt. Wenig später konnte der Raser auf der A1 bei Kirchberg BE gestoppt werden.

13.58 Uhr , Aktualisiert 14.54 Uhr 0 Reax

teilen teilen teilen