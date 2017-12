Polizei sucht Zeugen: Bewaffneter überfällt Tankstelle in Bern

Ein vermummter Mann hat am Montagnachmittag eine Tankstelle in Bern überfallen und Bargeld erbeutet, schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung. Der Vorfall ereignete sich an der Egghölzlistrasse 1 um 13.55 Uhr.

Der Räuber hat eine Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe bedroht und auf Berndeutsch Geld gefordert. Nachdem die Frau ihm das Geld gegeben hatte, flüchtete er zu Fuss in Richtung Burgernziel. Verletzt wurde niemand.

Polizei sucht Zeugen

Der Täter soll ca. 1.70 m gross ein und eine kräftige Statur haben. Er hatte zum Tatzeitpunkt eine dunkle Winterjacke mit einer schwarzen Fellkapuze sowie Jeans und dunkle Schuhe mit weisser Sohle an.

Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen. Personen, die insbesondere Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 31 634 41 11 zu melden. (man)