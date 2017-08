Polizei warnt Hündeler nach Todes-Serie: 3 Hunde sterben nach Ausflug am Glarner See

Der Obersee im Kanton Glarus ist für Hundebesitzer ein beliebtes Ziel, um mit ihren Vierbeinern spazieren zu gehen. Doch genau dort kam es letzte Woche zu drei rätselhaften Hunde-Todesfällen.

Die drei Hunde waren alle mit ihren Besitzern auf einem Spaziergang am Obersee. Unmittelbar danach wurden die Hunde extrem schwach, ihre Augen weiteten sich und sie verloren das Bewusstsein. Sie verstarben innerhalb von 30 Minuten, noch vor der Ankunft in der Tierklinik.

Tierarzt ist ratlos

Der Tierarzt Hanspeter Weber von der Tierpraxis am Kreis steht vor einem Rätsel. «Solche Symptome sind bei uns in der Praxis ein seltener Fall. Zwar gibt es ab und zu eine Welle von Vergiftungsfällen, aber in diesem Fall ist noch unklar, ob es sich überhaupt um Vergiftungen handelt», sagt er zu BLICK.

Die Symptome der toten Hunde stimmen laut Weber nicht mit denen, die von herkömmlichen Giften in Hundeködern ausgelöst werden, überein. «Eine Serie von Hundetoden, die so schnell eintreten, habe ich in meiner Zeit als Tierarzt noch nie erlebt», erzählt er der «Südostschweiz».

Nun werden die toten Hunde in einem Pathologie-Labor genauer untersucht. Ausserdem werden das Wasser und die Pflanzen im See vom Umweltamt Glarus analysiert. Doch bisher liegen keine Ergebnisse vor.

Den Hundebesitzern rät Daniel Menzi, Sprecher der Kantonspolizei Glarus, «die Hunde an kurzer Leine zu halten und darauf zu achten, was sie fressen». (sme)