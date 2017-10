Polizeieinsatz wegen limitierter Szechuan-Sauce: McDonald's verärgert amerikanische Zeichentrick-Fans

In den USA sind Fans der Animationsserie «Rick and Morty» wütend auf die Fast-Food-Kette. McDonald's hat am Wochenende nicht genug Szechuan-Saucen bereitgestellt.

20.02 Uhr , Aktualisiert 20.11 Uhr 0 Reax

