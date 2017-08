Pornodienste online zum Verkauf angeboten: Britisches Model in Italien entführt

Eine 20-jährige Britin fuhr nach Mailand, um an einem Fotoshooting teilzunehmen. Doch als sie in der vermeintlichen Set-Location eintraf, wartete da kein Fotograf, sondern zwei Kidnapper.

Der 30-jährige Pole Lukasz Herba und sein Komplize haben die Frau mit Ketamin betäubt und gefesselt.

Anschliessend steckten sie ihr Opfer in eine Tasche, legten diese in den Kofferraum ihres Autos und fuhren in ein Haus in der Nähe von Turin.

Dort wurde sie in einer Bettschublade gefangen gehalten. Die Täter, die der kriminellen Gruppierung «Black Death» angehören, sollen Nacktfotos der Frau geschossen und ins Internet gestellt haben, um sie dort als Sexsklavin zu versteigern. Allerdings habe sich niemand gemeldet.

Zugleich sei versucht worden, vom Agenten des Models ein Lösegeld von fast 300'000 Franken zu erpressen.

Nach sechs Tagen war die Tortur vorbei. Die Kidnapper hätten sie wieder nach Mailand gefahren und in der Nähe des britischen Konsulats freigelassen. Laut Aussagen der Frau wurde sie befreit, nachdem die Entführer erfuhren, dass sie ein kleines Kind habe, wie die BBC berichtet.

Der Pole wurde zugleich von der Polizei verhaftet. Ihm wird Kidnapping vorgeworfen. (SDA/man)