Postfinance-Sparpläne treffen über 400 Angestellte: Wer den Job behalten will, muss 172 Kilometer pendeln

Die 120 Mitarbeiter der Belegverarbeitung werden ab nächsten März an die Schwesterfirma Swiss Post Solutions übertragen.

Eine Konzentration von Backoffice und Telefon-Centern: Die Standorte Münchenstein BL und Kriens LU werden geschlossen. 160 der aktuell 220 Angestellten an diesen Standorten müssen ab Mitte 2018 in Zofingen AG arbeiten, 60 Angestellte im Geschäftskundenbereich bleiben in der Region.