PräsiChat ab 12 Uhr live im Stream: Was willst du von den Jung-Parteichefs wissen?

Normalweise streiten sie sich per Whatsapp-Chat: Tamara Funiciello (27), Präsidentin der Juso, und Andri Silberschmidt (23), Präsident der Jungfreisinnigen. Heute stellen sich die beiden auf Facebook live erstmals den Fragen der Leser. Schalten Sie sich in die Diskussion ein – ab 12 Uhr live! Und falls Sie vorher Fragen haben: Stellen Sie sie in den Kommentaren.