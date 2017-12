Privilegien der Beamten: Freie Fahrt für Schweizer Offiziere

Das falsche Signal

Kommentar von Tobias Marti, Reporter

Schweizer Berufsoffiziere sind nicht gewillt, mit dem Sparen anzufangen. Sie dürfen ihre Dienstkarossen behalten. Die Begründung des VBS tönt nach Ausrede. Die Herren seien auf ihre vom Bund bezahlten Fahrzeuge angewiesen. Sonst könnten sie ihre Pflicht nicht erfüllen.

Bei Instruktoren, die täglich draussen im Feld bei der Truppe sind, kann man dieses Argument vielleicht noch verstehen. Nicht aber bei all den Stabsoffizieren und dem Generalstab. Diese Militärs sind mehrheitlich in Kasernen tätig, das Gros in Bern. Sie können per ÖV zur Arbeit pendeln.

Und warum Carsharing, die gemeinsame Nutzung von Autos, für gelegentliche Truppenbesuche nicht ausreicht, ist unerfindlich. Man fragt sich, warum beim Bund nicht funktionieren soll, was in der Privatwirtschaft Standard ist.

Gipfel dieser Farce ist, dass das günstigere Carsharing-Modell nun sogar abgebaut wird. Das VBS reduziert diesen Fahrzeugpool um die Hälfte – eine Alibi-Massnahme. Es wird gespart, wo es niemandem wehtut. Hauptsache, die alten Privilegien werden nicht angetastet.

Wenn in der Armee gespart wird, geht es in der Regel schnell um grosse Beträge. Bei Dienstwagen hätte etwas anderes mehr gezählt: die Geste als solche. Es ging nämlich um die Bereitschaft, die eigenen Privilegien zu hinterfragen. Wären die Berufsmilitärs bereit gewesen, auch mal bei sich selber zu sparen, wäre es das richtige Zeichen gewesen.

Diese Chance wurde verpasst – gerade im Hinblick auf den geplanten Kauf neuer Kampfflugzeuge samt Fliegerabwehr für acht Milliarden Franken.