Pyro-Teufel Samuel T. (24) steht heute vor Gericht: Er bunkerte 100 Kilo illegaler Pyros im Keller

Samuel T.* (24) aus Herisau wird von seinem Umfeld als perfekter Schwiegersohn beschrieben. Doch der junge Mann hat zwei Gesichter: Im Februar 2016 beim Spiel des FC Luzern gegen den FC St. Gallen schleudert er vier Pyros aufs Spielfeld. Ein ohrenbetäubender Knall schockt die Arena. Kinder fingen an zu weinen. Einen Zuschauer (49) erwischt es brutal: Der Mann hört seit dem Match auf dem linken Ohr nur noch 10 Prozent, auf dem rechten noch 60 Prozent.

Dank Videoüberwachung wird der Pyro-Teufel Samuel T. schliesslich überführt. Er muss sich heute vor dem Bundesgericht in Bellinzona für die Wahnsinns-Aktion verantworten – erstmals nimmt sich die Bundesstaatsanwaltschaft einem Pyro-Vergehen an.

Nachbarn bezeichnen den Chaoten als zuvorkommend

Ein Nachbar verteidigt den Chaoten gegenüber BLICK: «Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der Sämi so etwas macht. Er ist sehr hilfsbereit, nahm mich mit dem Auto mit, als ich zu Fuss unterwegs war.»

Auch andere Nachbarn wissen nur Gutes über Samuel T. zu sagen. Aufgewachsen ist er in gutbürgerlichen Verhältnissen, nebenbei arbeitet er als Barkeeper in St. Gallen. Umso erschreckender, dass der gelernte Schreiner laut Anklage bei sich zu Hause 1651 illegale Pyros in Kartonschachteln im Keller gelagert haben soll.

*Name der Redaktion bekannt