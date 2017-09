Raben-Mami aus den USA: Mutter lässt Kinder zu Hause und fliegt nach Deutschland

Eine Mutter aus den USA ist nach Deutschland in die Ferien gereist und hat ihre vier Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren ohne Betreuung daheim gelassen. Nachdem die Polizei in Johnston im Bundesstaat Iowa die Kinder in der Wohnung gefunden hatte, beorderten die Behörden die 30-jährige Frau nach Hause zurück.

