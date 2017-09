Räuber klauten Uhren, Schmuck und Geld: Überfall auf Luzerner Touristen-Geschäft

Und das an einem heiligen Sonntagmorgen! Zwei Unbekannte haben heute Morgen eine Stunde vor Ladenöffnung die Bijouterie Gübelin am Schwanenplatz in Luzern überfallen.

Zwei unbekannte Männer bedrohten um 8 Uhr die Angestellten beim Betreten des Geschäftes mit einer Faustfeuerwaffe. Die beiden Täter erbeuteten beim Überfall Uhren, Schmuck und Bargeld, danach flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Eine angestellte Person wurde verletzt und durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren. Polizeisprecher Urs Wigger: «Es fiel kein Schuss.» Der Uberfall dauerte einige Minuten. Wie und wohin die Täter flüchteten, ist zurzeit nicht bekannt.

Die Fahndung nach den unbekannten Männern, die gebrochen Deutsch sprachen, ist derzeit am Laufen.

Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zu den unbekannten Tätern machen können (siehe Fahndungsbilder) oder im Umfeld des Schwanenplatzes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese Personen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden. (gf)