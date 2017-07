In Obergösgen steigt eine riesige Rauchsäule auf – ganz in der Nähe des Kernkraftwerkes Gösgen. Wie die Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage mitteilt, kam es zu einem Brand in einem alten Bauernhaus an der Aarauerstrasse. Gefahr wegen des nahen AKW bestehe jedoch keine.

Das Feuer begann etwa um 10.30 Uhr. Meldungen über Verletzte seien noch keine eingegangen. (rey)