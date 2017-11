Rebellen entführten Schweizerin im Sudan: Schwester Margrit (71) ist wieder frei

Die im Sudan im Oktober entführte Schwester Margrit Schenkel (71) ist wieder frei. Sudanesische Behörden hätten die Entwicklungshelferin befreit, teilte der Vizegouverneur von Nord-Darfur, Mohamed Barima, am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters mit.

Barima sagte, die Frau sei bei guter Gesundheit, sie befinde sich in einem Hauptquartier der Sicherheitskräfte. Weitere Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben.

Die sudanesischen Behörden hatten zuvor erklärt, dass Schenkel wohl von einer kriminellen Bande in der Nähe ihrer Wohnung nahe der Stadt Al-Fashir im Norden Darfurs entführt worden ist.

Es sollte ihre letzte Reise nach Dafur sein

Margrit Schenkel aus Bonstetten ZH engagiert sich seit 1974 im Sudan. Die gelernte Krankenschwester leitete in Darfur leitet eine Kinderstation, die Hebammenschule und ein Ernährungszentrum. Für ihr aufopferndes Engagement wurde sie 2010 mit dem Rotkreuzpreis des SRK ausgezeichnet.

Es hätte das letzte Mal sein sollen. Sie wollte sich zur Ruhe setzen, ihren Lebensabend in ihrer Heimat Bonstetten ZH verbringen. Um die jahrelange Arbeit an ihre Nachfolge zu übergeben, flog sie nochmals in die Krisenregion.

Die Entführung der Schweizerin geschah in der westsudanesischen Bürgerkriegsregion Darfur. Dort tobt ein Konflikt zwischen der sudanesischen Armee, mit ihr verbündeten Milizen und Rebellen.



Dabei wurden nach UNO-Angaben seit 2003 schon mehr als 300'000 Menschen getötet. Mehr als 2,5 Millionen Menschen flohen vor den Kämpfen, die die Regierung in Khartum wiederholt für beendet erklärt hat. (nbb)