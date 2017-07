Regen-Comeback bei Schalke-Test: Breel Embolo ist wieder da!

Endlich! Die Pause war lange. 284 Tage. Über 9 Monate. Jetzt feiert er sein Comeback: unser Nati-Star Breel Embolo.

Im Oktober 2016 wurde Embolo von Augsburgs Konstantinos Stafylidis brutal gefoult: Sprungelenk zerstört.

Am Mittwoch nun kommt der 20-jährige Offensivmann von Schalke zum ersten Mal nach seiner Horror-Verletzung zum Einsatz.

Im Test gegen Baku (1:0 für Schalke) wechselt Trainer Tedesco den Nati-Stürmer in der 62. Minute ein. Die Witterung in Mittersill (Ö): miserabel. Es schifft in Strömen. Gefährliche Unterlage für Embolos Sprunggelenk.

Eine Kiste gelingt Embolo beim Comeback nicht. Das Schalke-Tor erzielt Bernard Tekpetey (19). (nl)