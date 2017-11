Remo Schmid (31) erhält Prix Courage: Er hat eine Frau vor Vergewaltiger gerettet

Remo Schmid (31) hätte auch einfach im Bett liegen bleiben können. So, wie es wohl viele andere getan hätten. Doch als er um drei Uhr früh im Schlaf aufschreckt und die verzweifelten Schreie einer Frau hört, die von der Strasse zu ihm hinauf dringen – da rennt er aus seiner Wohnung, das Treppenhaus hinunter, raus in die Nacht. Und rettet die Bedrohte in letzter Minute vor dem Schlimmsten.

Für sein mutiges Eingreifen ist Schmid am Freitag Abend mit dem Prix Courage ausgezeichnet worden. Mit diesem Preis ehrt die Zeitschrift «Beobachter» jedes Jahr einen herausragenden Menschen, der Zivilcourage bewiesen hat. Nominiert waren unter anderem auch die «Flammen-Heldin von Reussbühl», die eine Nachbarin aus einem brennenden Haus rettete, die Gründerin von Waisenheimen in Burkina Faso oder eine Jugendarbeiterin, die eine Niere spendet.

Halbstündiger Kampf gegen Angreifer

«Halt! Stopp! Nein!» Das waren die Hilferufe, die Remo Schmid in der schwülen Nacht zum Sonntag, den 9. Juli 2017, zu seinem beherzten Einschreiten veranlassten. Unten bei der Bushaltestelle Breitibach in Dübendorf ZH sieht er einen Mann, der sich gerade die Hose hochzieht. Vor ihm sitzt eine Frau, weinend, mit blutiger Nase. Der Täter hat sie brutal geschlagen. Und genötigt.

Höchstwahrscheinlich hat Schmid eine Vergewaltigung verhindert, wie die Kantonspolizei Zürich später bestätigt. Denn Schmid legt sich mit dem grossgewachsenen, kräftigen Schläger an, zerrt ihn vom Opfer weg und läuft ihn nach, als dieser fliehen will. Er schafft es, den Mann zu Boden zu drücken. Etwa eine halbe Stunde dauert der Kampf, in dem Schmid sein Leben aufs Spiel setzt. Dann kommt endlich ein Anwohner zu Hilfe, zu zweit warten sie, bis die Polizei den Angreifer verhaften kann.

«Zivilcourage gegen sexualisierte Gewalt»

In ihrer Rede sagte Jury-Präsidentin und Ständerätin Pascale Bruderer (40), dass es «Mut und Überwindung» brauche, in einem solchen Fall auch tatsächlich einzugreifen und nicht einfach wegzuschauen, wegzuhören. Und sie bettete die Auszeichnung in die aktuelle gesellschafts-politische Debatte ein: «In einer Zeit, da sexualisierte Gewalt zunimmt und auch in alltäglichen Situationen zum Thema wird, ist Zivilcourage, wie sie Remo Schmid bewies, umso wichtiger.»