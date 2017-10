Rocco Cattaneo (58) radelt 18 Stunden ins Bundeshaus: Ex-Radprofi ist Ignazio Cassis' Nachfolger

Noch nicht einmal im Nationalrat angekommen, hat er schon grosse Pläne: Der Tessiner Unternehmer und Ex-Radprofi Rocco Cattaneo (58) will zu seiner Vereidigung am 27. November 2017 von seinem Wohnort in Bironico TI am Monte Ceneri mit dem Velo nach Bern ins Bundeshaus fahren. Laut Google Maps sind das – ohne Pause gerechnet – mindestens 18 Stunden! Cattaneo wird entweder am Samstag oder am Sonntag vorher starten, um rechtzeitig in Bern zu sein.

Bessere Velowege für das Tessin

Der Neo-Nationalrat will mit seiner Tour ein Zeichen für bessere Velowege setzen: «Die Tessiner Velowege haben gegenüber denjenigen in der restlichen Schweiz einen Rückstand von rund 20 Jahren.» Cattaneo würde sich freuen, wenn sich ihm auf seinem Weg einige Radsportfreunde anschliessen würden. «Ich werde Fabian Cancellara anfragen, ob er mich ein Stück lang begleiten will», sagt er.

Welche Strecke der Neo-Nationalrat fahren wird, weiss er noch nicht genau: «Das plane ich jetzt, die Entscheidung hängt aber vom Wetter ab.» Der Gotthardpass sei wahrscheinlich Ende November schon geschlossen, daher kämen vorläufig entweder eine kurze Zugfahrt zwischen Göschenen und Airolo oder aber die Fahrt über den Simplon und dann via Brig und Kandersteg in Frage. (wif)