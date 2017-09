Samuel Brenneisen (26) sitzt im Radschützenpanzer, als es bei einer Übung zum Crash kommt.

Bei der Karambolage am 9. November 2010 in Bure JU erleidet der Berner ein Schädel-Hirn-Trauma. Insgesamt 26 Armeeangehörige werden verletzt.

Gestern nimmt er als Zuschauer am ersten Prozesstag in Chur teil. «Zur persönlichen Aufarbeitung», wie der Ex-Soldat zu BLICK sagt.

Angeklagt sind der Zugführer und zwei Fahrer der damaligen Infanterie RS 2-2/10. Regelwidrige Befehle, Fahrfehler und harte Drogen sollen zum Unglück geführt haben (BLICK berichtete).

Brenneisen sagt, er könne sich nur noch lückenhaft an den Tag erinnern: «Ich sass im vordersten der drei kollidierten Panzer. Beim Zusammenstoss verlor ich das Bewusstsein.» Er kommt erst wieder zu sich, als er neben dem Unfallort auf einer Wiese liegt: «Ich sehe noch Bilder von mehreren Rega-Helikoptern vor mir, wie sie landen. Es war wie in einem Kriegsfilm», sagt er.

Samuel will wissen, was passiert ist

Der Verletzte wird ins Inselspital Bern geflogen und bleibt für einige Tage. Die Armee fährt ihn danach nach Bure zur Kaserne, wo er seine Sachen abgeben muss und frühzeitig aus der RS entlassen wird. Danach hört er nichts mehr. Brenneisen wird wütend: «Es ist eine Frechheit, wie das Militär kommunizierte.» Für ihn ist klar: «Die Armee wollte alles unter den Teppich kehren.»

Sechs Monate litt Brenneisen an Erinnerungslücken. «Ich wusste plötzlich nicht mehr, was ich am Vortag gemacht habe», sagt er. Zum Glück gehe es ihm heute besser, auch könne er wieder arbeiten, sagt der Entsorgungsarbeiter. Dank einem Mitarbeiter der Opferhilfe bekommt er vier Jahre nach dem Unfall auch endlich Einsicht in die Untersuchungsunterlagen.

Doch der Frust über das Passierte ist geblieben. «Es ist unglaublich, dass die Untersuchungen bis zur Verhandlung sieben Jahre gedauert haben», sagt er.

Die Sprecherin der Militärjustiz, Daniela Cueni, versucht zu erklären: «Ein Verfahren mit so vielen Beteiligten ist sehr komplex und nimmt erfahrungsgemäss einige Zeit in Anspruch. Die Untersuchung dauerte unter anderem sehr lange, da es Beschwerden gegen prozessuale Entscheide gab. Auch für unsere Verhältnisse ist es eine lange Verfahrensdauer.» Zu Details der Informationspolitik wollte die Armee keine Stellung nehmen. Der Psychologisch-Pädagogische Dienst der Armee betreue verunfallte Armeeangehörige oder deren Angehörige so lange wie durch die Betroffenen gewünscht, heisst es auf Anfrage.

Nun erhofft sich Brenneisen Antworten auf noch offene Fragen: «Der Unfall war ein Teil meines Lebens. Ich will wissen, wie das Ganze ausgeht und was genau passiert ist.» Die Bestrafung der Angeklagten ist für Brenneisen zweitrangig: Er hat ihnen sogar verziehen: «Dass knapp 20-Jährige im Militär Fehler machen, ist verständlich.»