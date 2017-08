Samuel T. muss 18 Monate ins Gefängnis: Knallerurteil gegen Pyro-Teufel

Der Pyro-Teufel von Herisau muss hinter Gitter. Das Bundesstrafgericht hat den FC-St.-Gallen-Fan Samuel T.* (24) gestern zu einer Freiheitsstrafe von 36 Monaten verurteilt. Davon muss der 24-Jährige 18 Monate absitzen. Es ist das erste Mal, dass ein Pyro-Werfer zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde! Damit nicht genug: Das Gericht verurteilte den Chaoten zu 180 Tagessätzen à 50 Franken und zu einer Busse von 700 Franken.

Samuel T. hatte im Februar 2016 das Stadion des FC Luzern mit einem massiven Knallkörper zum Beben gebracht. Zuschauer zuckten zusammen, Kinder weinten vor Schock.

Auf den Sitzplätzen neben den St. Galler Fans wird ein Mann (49) schwer am Ohr verletzt: Er erleidet einen massiven Hörverlust und muss operiert werden – die Explosion hat an seinem Gehör bleibende Schäden verursacht. Ihm muss der Pyro-Teufel nun eine Genugtuung von 12'000 Franken zahlen.

Der Richter führte in der Urteilsverkündung aus, dass es sich bei den beiden auf das Spielfeld geworfenen Kreiselblitzen um Sprengstoffe handle. Samuel T. habe sich daher der mehrfachen Gefährdung durch Sprengstoffe in verbrecherischer Absicht schuldig gemacht.

Verurteilt wird der Pyro-Teufel auch wegen schwerer Körperverletzung aufgrund des verursachten Hörschadens beim Zuschauer, mehrfacher Sachbeschädigung und mehrfacher Widerhandlung gegen das Sprengstoffgesetz.

Die Bundesanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von vier Jahren beantragt. Die Verteidigerin plädierte in den wesentlichen Punkten auf Freispruch. Allein der durch die Sprengkörper verursachte Sachschaden am Rasen in der Höhe von 800 Franken wurde anerkannt.

Immerhin: Dank Videoüberwachung konnte der Ostschweizer rasch überführt werden. Noch könnte Samuel T. einer Gefängnisstrafe entgehen: Die Verteidigerin des Pyro-Teufels hat angekündigt, das Urteil möglicherweise weiterzuziehen.

Hans-Jürg Käser, Präsident der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD), freut sich über das Urteil: «Das geht in die richtige Richtung – ein starkes Zeichen!» Das Urteil sei auch ein wichtiges Signal, dass die Justiz nicht wegschaue.

*Name der Redaktion bekannt