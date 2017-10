«SAVOIR VIVRE IS WRITTEN LARGE HERE»: Die peinliche Broschüre von Basel Tourismus

Die Übersetzungen des englischen Stadtführers «Your Guide to Basel» von Basel Tourismus sind zum Teil ein wahrer «Grasp into the Toilet», der den ein oder anderen englischsprachigen Touristen amüsieren wird.

Wie die «Basellandschaftliche Zeitung» berichtet, weist die Broschüre witzige bis fast unverständliche Übersetzungsfehler auf. So wird die deutsche Redewendung «Etwas wird hier grossgeschrieben» exakt so übersetzt. In der Broschüre steht dann zu lesen: «Savoir Vivre is written large here.»

In der nächsten Ausgabe korrigiert

Der Satz «If you visit Basel, you won’t be able to avoid the Rhine» macht ebenfalls nur wenig Sinn. Denn wieso sollten Touristen den Rhein meiden wollen? Auch wird die Basler Papiermühle als «Mixture of Museum and Production Facility» beschrieben – also als eine Mixtur aus Museum und Produktionsstätte anstatt einer Mischung.

Frédéric Pothier, Mitglied der Geschäftsleitung von Basel Tourismus, sagt zur «Basellandschaftlichen Zeitung», dass die Fehler keinesfalls als «charmante Helvetismen» gedacht gewesen seien: «Wir arbeiten bei den Übersetzungen mit verschiedenen professionellen Agenturen zusammen, was auch einen entsprechenden finanziellen Aufwand mit sich bringt.» Die Fehler würden in der nächsten Ausgabe korrigiert. (boo)