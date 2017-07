SBB denken über flexible Preise nach: Kommt am Bahnhof die «Unhappy Hour»?

Der Kunde kann sich des Preises schon lange nicht mehr sicher sein. Elektronische Preisschilder können innert Sekunden ein Produkt verteuern oder verbilligen. Im Online-Handel schwanken die Preise auch ständig – teilweise mehrere Male innerhalb eines Tages!

Spontan anpassbare Preise als «Möglicher Hebel»

Nun könnten auch die Preise in Bahnhofs-Shops butterweich werden. Die SBB prüfen, ob Ladenmieter mit flexiblen Preisen arbeiten sollen, wie «20 Minuten» berichtet. Der Bericht bezieht sich auf einen Blog-Eintrag von SBB-Bewirtschaftungschef Markus Streckeisen.

Die sogenannten «dynamischen Preise» seien ein «möglicher Hebel», den die SBB beobachteten und eruierten, schreibt Streckeisen. Das bedeutet: Je nach Tageszeit, Wetter oder Wettbewerb kann der Preis spontan mithilfe elektronischer Preisschilder angepasst werden.

«Kundenbedürfnisse verändern sich im Laufe des Tages»

Warum stellen die SBB solche Gedankenspiele an? Weil sich «die Bedürfnisse der Kunden beim Einkaufen im Bahnhof im Laufe des Tages verändern», schreibt Streckeisen.

Er zieht eine Studie des Meinungsforschungsbüros Fuhrer & Hotz heran. Demnach werden am Morgen vor allem Getränke, die entweder mitgenommen (35 Prozent) oder direkt konsumiert (25 Prozent) werden, gekauft. Ein Drittel der Konsumenten würden den Zmittag am Bahnhof nehmen.

Am Abend sei der Bahnhof für mehr als ein Drittel der Konsumenten ein Treffpunkt mit Freunden. Gekauft würden vor allem Frischeprodukte fürs Znacht zuhause.

SBB-Sprecherin Franziska Frey erklärt gegenüber «20 Minuten», die Studie zeige «interessante Ansätze», die von den SBB genauer geprüft würden.

Widerstand gegen dynamische Preise an Bahnhöfen ist gross

Ladenbesitzer haben viel davon, wenn sie sich drauf einstellen. Der Kaffee zum Mitnehmen am Morgen oder frisches Gemüse am Abend könnten wegen grosser Nachfrage teurer werden. Statt einer «Happy Hour» könnte es für gewisse Produkte also eine teure «Unhappy Hour» geben.

Da sich die Ladenmiete in vielen Bahnhöfen aus einem Fixbetrag und einer Umsatzbeteiligung zusammensetzt, könnten davon auch die SBB profitieren.

Der Widerstand gegen dynamische Preise ist offenbar gross: Eine Mehrheit der Befragten in der Studie finde die Methode nicht in Ordnung oder inakzeptabel. Nur bei den 20- bis 39-Jährigen sehen das etwas weniger als die Hälfte so. (grv)