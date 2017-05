Schluss mit Saucen-Fingern: McDonald’s erfindet Pommes-Gabel

Ein Whopper für 32.90 Franken

Noch vor McDonald’s testet Burger King den Whopper-Hauslieferdienst – leider auch nur in Zürich (sogar nur im Quartier Oerlikon). Auch hier haben wir testgegessen: Der Burger schmeckt nicht anders als in der Filiale. Die Onion Rings sind immer noch knusprig. Und die Cola so kalt, wie sie sein muss. Test bestanden! Einziges Problem ist der Mindestbestellwert von 28 Franken. So viel lässt ein einzelner Kunde in der Burger-King-Filiale normalerweise nicht liegen. Dazu kommen 4.90 Franken Liefergebühr. Unter total 32.90 Franken bekommt man also keinen Bissen. Bequemlichkeit hat ihren Preis.