Schnee auf 1800 Meter: Ist der Sommer etwa schon vorbei?

Schnee. Im August. Und das, nachdem wir letzte Woche Temperaturen über 30 Grad hatten, baden und Glace schlecken konnten. Wie Roger Perret von MeteoNews zu BLICK sagt, ist die Schneefallgrenze vor allem heute Nacht deutlich abgesunken, dies vor allem im Berner Oberland, im Wallis und im übrigen Westen.

«Die Temperaturen gehen aber schon nochmals in die Höhe», sagt Perret. «Morgen bleibt es zwar immer noch kühl mit rund 18 Grad, am Sonntag erwarten uns rund 23 Grad.» Sommerlich warm werde es dann wieder ab dem Montag. 27 Grad und strahlender Sonnenschein. «Am Dienstag zeigt sich der Sommer mit 30 Grad nochmals von seiner besten Seite», so Perret.

Aber Achtung: Das könnte es dann auch schon bald gewesen sein für diesen Sommer. «Es ist normal, dass es gegen Ende August nicht mehr so heiss wird», sagt Perret. «Es ist also möglich, dass der Dienstag noch der letzte wirklich heisse Tag in diesem Jahr ist.»

Und auch nächstes Wochenende wird es mit 15 bis 20 Grad wieder kalt. (stj)