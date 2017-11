Schnee fällt bis in tiefe Lagen: Weisse Schweiz

In Nacht auf Sonntag hat eine Kaltfront die Alpennordseite erreicht. Sie brachte vor allem in den Voralpen und in den Alpentälern am Sonntagmorgen ein winterliches Erwachen. Es war trüb und nass. Durch die teilweise hohe Niederschlagsintensität und den nur schwachen Wind sank die Schneefallgrenze bis in tiefe Lagen. Während es im Flachland mehrheitlich grün blieb, konnte sich entlang der Voralpen und in vielen Tälern eine dünne Schneedecke bilden, wie «Meteonews» berichtet.

Aktuell liegt die Front an den Alpen und bringt hier weiteren Schnee. Dabei werden die Schneeflocken in den tiefsten Lagen langsam jedoch wieder in Regen übergehen. Im Flachland ist es bereits mehrheitlich trocken, es ziehen höchstens noch einzelne Schauer durch. Im Laufe des Nachmittags lassen die Niederschläge auch entlang der Berge nach – am Abend beruhigt sich das Wetter ganzheitlich.

Sonntagnacht wirds frostig

In der Nacht wird es zunehmend gering bewölkt, die Temperaturen sinken auf Werte um den Gefrierpunkt – zum Teil wird es leicht frostig. Auf den oft noch feuchten Strassen besteht dann erhöhte Glättegefahr durch überfrierende Nässe. Nach diesem kalten Start in die neue Woche erfasst allerdings eine Warmfront unser Land. (nbb)