Schon wieder! Piranha-Panzer knallt in ein Auto

Erneut ist ein Schweizer Armee-Panzer in einen Unfall verwickelt. Dieses Mal kam es am Freitagmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Arbon TG zur Kollison mit einem Auto. Verletzt wurde dabei niemand.

Wie Matthias Graf, Sprecher der Kantonspolizei Thurgau, zu BLICK sagt, sei noch nicht klar, wie es zum Unfall gekommen sei. «Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken», sagt Graf.

Wobei nur das Auto in Mitleidenschaft gezogen wurde – der Piranha-Panzer der Schweizer Armee wurde nicht beschädigt.

Panzer auf Parkfeldern sind erlaubt

Warum sich der Panzer auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums an der Bahnhofstrasse befand, ist noch nicht klar. «Auf diesem Parkplatz dürfen Panzer fahren», sagt aber der Kapo-Sprecher.

Bereits am Donnerstag sind bei einem Kreisel bei Knonau im Kanton Zürich zwei Radschützenpanzer Piranha der Schweizer Armee ineinander geprallt. Dabei wurden zwei Armeeangehörige verletzt, wie das Verteidigungsdepartement (VBS) mitteilte. (fr)