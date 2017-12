Dieses Huhn löst Feueralarm im Altersheim Ibach aus – jetzt droht der Koch: «Beim nächsten Mal gibts Pouletschenkel!»

Am Samstagnachmittag raste die Feuerwehr zum Altersheim in Ibach SZ. Ein Rauchmelder hatte Alarm geschlagen! «Ich stand gerade in der Küche, als der Alarm losging», erinnert sich Heimkoch Peter. Der 57-Jährige nimmt Feuerwehr und Polizei in Empfang. Und führt sie schnurstracks zum vermeintlichen Brandherd in einem verlassenen Nebengebäude.

Doch statt des erwarteten Infernos finden die Feuerwehrleute ... ein Huhn. Genauer gesagt: ein Huhn, das sich gerade eine heisse Dusche gönnt. «Ich öffnete die Tür zum ehemaligen Badezimmer. Da lief – aus einer dichten Dampfwolke – das Huhn in den Gang hinaus», lacht der Koch. Was war passiert?

Huhn duscht, bis die Feuerwehr kommt

Im Garten des Heims stehe ein Hühnergehege, erklärt Peter: «Die Rentner haben Freude an den Tieren, schauen ihnen stundenlang zu.» Kürzlich erkrankte eines. Das Huhn leidet an Gleichgewichtsstörungen, es bekommt Antibiotika – und muss isoliert werden. Da kommt dem tierlieben Koch eine Idee: «Anstatt den Vogel einfach in eine Kiste zu stecken, haben wir ihm ein Zimmer im verlassenen Flügel eingerichtet. Dort hat es ja Platz.»

Fast zwei Wochen geht alles gut. Gegen Samstagmittag betätigt das Tier irgendwie den Hahn der Dusche – und dreht so das heisse Wasser auf. «Die Dusche ist alt, der Griff lässt sich sehr leicht bewegen», erklärt Peter. Das heisse Wasser flutet das Zimmer. Es bildet sich eine dichte Dampfwolke, die schliesslich den Rauchalarm auslöst.

«Beim nächsten Fehlalarm gibt es Pouletschenkel!»

«Wir bemerkten rasch, dass es sich um einen Fehlalarm handelt», so Ex-Feuerwehrmann Peter. Die Rentner müssen nicht evakuiert werden. Auch das kranke Huhn ist auf dem Weg zur Besserung. «In den nächsten Tagen darf es wieder ins Hühnerhaus.» Um weitere Alarme zu verhindern, hat Peter die Dusche gesichert – mit Klebeband. «Ich habe der Feuerwehr versprochen, dass es beim nächsten Fehlalarm Pouletschenkel gibt», witzelt er.

Das Huhn ist derweil drauf und dran, berühmt zu werden. «Sogar der deutsche Privatsender RTL hat uns angerufen», lacht der Koch. «Jetzt braucht das Tier noch einen Namen. Mein Favorit ist: 118.»