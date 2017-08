Schwacher Franken: Neuer Mindestkurs gefordert

Die brummende Wirtschaft in der EU hat den Euro auf ein Mehrjahreshoch katapultiert. Der Franken ist mit 1.15 zum Euro so schwach wie seit der Aufhebung des Mindestkurses nicht mehr.

SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer (69) fordert, dass die Schweizer Nationalbank (SNB) den Mindestkurs von 1.20 Franken wieder einführt. «Jetzt ist ein guter Zeitpunkt dafür», sagt sie zum SonntagsBlick.



Die Exportwirtschaft hätte endlich wieder sichere Rahmenbedingungen. Zudem würde der Mindestkurs Spekulationen mit dem Franken eindämmen. Der Frankenschock wäre endgültig Geschichte.



Industrie und Tourismus-Branche könnten aufatmen. Doch ist der starke Franken nicht ein Vorteil für Konsumenten? Leutenegger Oberholzer: «Nur, wenn die Vorteile den Konsumenten weitergegeben werden. Was aber bei weitem nicht durchwegs der Fall ist.» Zudem seien die Konsumenten auch Arbeitnehmer. Und hätten Interesse an einer stabilen Wirtschaft.

Negativzinsen hätten Altersvorsorge geschadet

Kritik übt die Präsidentin der nationalrätlichen Wirtschaftskommission an der Nationalbank: «Es war falsch, dass sie 2015 den Mindestkurs zum Euro aufgegeben hat.» So sei die Schweizer Wirtschaft geschwächt und die Exporte schlagartig verteuert worden. Eine Katastrophe. Arbeitsplätze seien ins Ausland verlagert worden und die Negativzinsen hätten der Altersvorsorge geschadet.



«Dabei wäre ein Festhalten am Mindestkurs realistisch gewesen», sagt Leutenegger Oberholzer. Die Nationalbank hätte nur ein starkes Signal aussenden müssen, dass sie ihn nicht aufgeben werde. «Aber das SNB-Direkto-rium hatte im Januar 2015 die Nerven verloren.»



Diese Kritik will die SNB nicht gelten lassen: «Die SNB hat mit der Aufhebung des Mindestkurses ihre Handlungsfähigkeit erhalten können. Die seither eingetretene Entwicklung bestätigt, dass der Entscheid richtig gewesen war», heisst es auf Anfrage.



Ob die Nationalbank den Mindestkurs wieder einführt, ist unklar. Leutenegger Oberholzer will jedenfalls den Druck erhöhen: «Falls SNB-Präsident Thomas Jordan jetzt nicht endlich handelt, werden wir im Parlament erneut vorstossen.»