Schweizer (58) plant 2700 Liegestützen in einer Stunde: «Ich hol den Weltrekord zurück»

Letzten November hat sich Roman Dossenbach den Liegestütz-Weltrekord gesichert. In einer Stunde schaffte der 58-Jährige 2392 Liegestützen. Jetzt ist er den Titel aber schon wieder los.

Vorgestern hat das Guinnessbuch der Rekorde die Leistung des Walisers Carlton Williams bestätigt. Dieser hat im Mai 2682 Liegestützen in einem Fitnessclub in Margaret River im Westen Australiens gestemmt. Er hat Dossenbach damit um 290 Liegestützen überboten.

Vor dem neuen Rekordhalter zieht Dossenbach den Hut: «Williams hat eine tolle Marke gesetzt. Aber selbstverständlich werde ich ihn angreifen.» Er trainiert ab sofort für die Rückeroberung des Titels. Dabei hat er sich ein ambitiöses Ziel gesetzt: «Bis Ende August will ich 2700 Liegestützen schaffen. Doch das wird schwierig», sagt er dem BLICK.

Zuerst aber will er sich den Weltrekord-Titel in der Kategorie «Liegestütze auf Faustknöcheln» holen. Sein Ziel: 2200 Wiederholungen. Den Antrag hat er bei Guiness World Records bereits eingereicht. «Nächste Woche beginne ich mit dem Training», so Dossenbach. Im März stellte der Schweizer in dieser Disziplin bereits einen Rekord auf: 101 Liegestützen in einer Minute. Nun will er auch den Rekord pro Stunde brechen, der zurzeit bei 2175 Liegestützen liegt.

«Aufwand ist nicht gross»

Die Idee zum Liegestützen-Training kam Dossenbach im Dezember 2012. Damals schenkte ihm sein Bruder sein altes Smartphone mit der Bemerkung, dass sich darauf eine Trainingsapp für Liegestützen befinde.

Mit Hilfe der App zählt Dossenbach fortan seine Liegestützen, indem er beim Training jeweils mit der Nase auf den Bildschirm seines Smartphones tippt. Seither hat ihn sein Ehrgeiz nicht mehr verlassen, immer neue Rekorde aufzustellen.

Bis zum heutigen Tag hat Dossenbach gemäss eigenen Angaben rund zwei Millionen Liegestützen gemacht. «Es braucht gar nicht viel Zeit. Ich muss mich nur überwinden, dranzubleiben», sagt Dossenbach, der als Teamleiter in Basel im Bereich der Gebäudetechnik arbeitet.

Zurzeit macht er 1000 Liegestützen am Tag. Nebst Arbeit und Hobby kann Dossenbach ausserdem seit neustem bei Elite Models 50plus gebucht werden. Der Trainingsaufwand hat sich also gelohnt. (mob)